指原莉乃、韓国の行きつけ人気店明かす「1日に4回行ったことある」 K-POPスターも驚き
タレントの指原莉乃が、19日放送のフジテレビ系トークバラエティー『トークィーンズ』（毎週木曜 後11：00）に出演。1日に4回通った韓国のレストランを明かした。
【全身ショット】かっこよすぎ…両手を広げてデニムコーデを披露したJAEMIN
「超人気スターに会いに韓国に来ちゃったスペシャル」と題した今回は、NCT／NCT DREAMのJENO（ジェノ）とJAEMIN（ジェミン）が登場。韓国スターのオブジェが立ち並ぶ“K-Star ROAD”で合流し、JENOとJAEMINがおすすめするランチスポット「ヨンチョンヨンファ」に向かう。
「ヨンチョンヨンファ」は、24時間営業の焼き肉店。ユッケビビンバが人気だが、指原は「1日に4回行ったことあるんです」と告白。JAEMINも「酔っぱらってたんですか？」と驚きを隠せない様子だった。
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「超人気スターに会いに韓国に来ちゃったスペシャル」と題した今回は、NCT／NCT DREAMのJENO（ジェノ）とJAEMIN（ジェミン）が登場。韓国スターのオブジェが立ち並ぶ“K-Star ROAD”で合流し、JENOとJAEMINがおすすめするランチスポット「ヨンチョンヨンファ」に向かう。
「ヨンチョンヨンファ」は、24時間営業の焼き肉店。ユッケビビンバが人気だが、指原は「1日に4回行ったことあるんです」と告白。JAEMINも「酔っぱらってたんですか？」と驚きを隠せない様子だった。