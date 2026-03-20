新作オリジナルテレビアニメ『バーテックスフォース』、2026年放送 高村和宏監督「“メカと美少女”はまだまだ可能性を秘めている…はず」
『ストライクウィッチーズ』『ビビッドレッド・オペレーション』の高村和宏監督によるオリジナルテレビアニメ『バーテックスフォース』が今年放送されることが発表された。あわせてティザービジュアル・ティザーPVが公開され、高村監督のコメントが到着した。
【動画】公開された高村和宏監督新作『バーテックスフォース』PV
ティザービジュアルには、頭部が光るセーラー服姿の少女とおぼしき人物と、メカの手らしきものが描かれている。ストーリーに関わる重要なヒントが散りばめられているという。
■高村和宏監督コメント
かわいい女の子が好きです。かっこいいメカが好きです。アニメが好きです。僕の好きなものを詰め込んだオリジナルアニメ『バーテックスフォース』を優秀なスタッフさんが一生懸命作ってくれました。やったー。「メカと美少女」はまだまだ可能性を秘めている…はずです。よろしくお願いいたします。
【動画】公開された高村和宏監督新作『バーテックスフォース』PV
ティザービジュアルには、頭部が光るセーラー服姿の少女とおぼしき人物と、メカの手らしきものが描かれている。ストーリーに関わる重要なヒントが散りばめられているという。
■高村和宏監督コメント
かわいい女の子が好きです。かっこいいメカが好きです。アニメが好きです。僕の好きなものを詰め込んだオリジナルアニメ『バーテックスフォース』を優秀なスタッフさんが一生懸命作ってくれました。やったー。「メカと美少女」はまだまだ可能性を秘めている…はずです。よろしくお願いいたします。
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