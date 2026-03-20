【あす21日（土）全国天気】

○ポイント

・北海道は大荒れ

・猛吹雪や大雪に警戒

・交通機関への影響にも注意

・東日本や西日本は行楽日和

あす21日（土）は、発達した低気圧が北海道の東へ抜け、上空には強い寒気が流れ込むでしょう。このため、北海道は午前中をピークに、北西の風が非常に強く吹き、石狩地方などを中心に、猛吹雪となるおそれがあります。北海道の最大瞬間風速は35メートルが予想されています。また大雪となる所もあるでしょう。猛吹雪や大雪などによる交通障害に警戒し、交通機関への影響にもご注意ください。東北地方も西寄りの風が強く吹きそうです。一方、東日本や西日本は晴れる所が多いでしょう。きょう曇雨天で、真冬並みの寒さとなった関東でも、朝から青空が広がる見込みです。

最高気温は関東以西で、15℃から20℃位まで上がるでしょう。平年並みか平年より高く、きょう寒かった東京都心も17℃まで上がる予想です。桜の咲いた所では、絶好のお花見日和となりそうです。ただ花粉の大量飛散には、引き続き、注意が必要です。

あす21日（土）の予想最低気温（）内は前日比と季節感

札幌 0℃（−1 平年並み）

青森 1℃（＋1 平年並み）

仙台 2℃（−1 平年並み）

新潟 3℃（＋1 平年並み）

東京都心 5℃（−4 3月中旬）

名古屋 4℃（−1 3月中旬）

大阪 5℃（±0 3月上旬）

広島 4℃（±0 3月上旬）

高知 6℃（±0 3月中旬）

福岡 6℃（−1 3月上旬）

あす21日（土）の予想最高気温（）内は前日比と季節感

札幌 5℃（−3 3月中旬）

青森 7℃（−4 3月中旬）

仙台 11℃（±0 平年並み）

新潟 10℃（−2 3月中旬）

東京都心 17℃（＋6 4月上旬）

名古屋 18℃（＋2 4月上旬）

大阪 16℃（＋2 平年並み）

広島 16℃（−1 平年並み）

高知 18℃（−2 平年並み）

福岡 19℃（＋2 4月中旬）

【来週は満開ラッシュ！でも変わりやすい天気に】

関東以西では、続々と桜が開花し、いよいよ桜の季節が本番を迎えた感じです。来週半ば頃からは、東京をはじめ、一気に満開を迎える所も多くなりそうですが、天気が芳しくありません。次々に低気圧が通過して、変わりやすい天気が続く予報となっています。ただ気温は高めなので、雨が降っても、開花を催促するように降る催花雨（さいかう）という雨になりそうです。東京は来週の半ば頃から週末が一番の見頃となるでしょう。