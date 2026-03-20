大好物の『いちご』を目の前にした日本スピッツさん。それは反則…！悶絶必至の満点なリアクションが話題になっているのです。

『わぁ♡』という声が聞こえてきそうなそのお姿は記事執筆時点で256万回を超えて表示されており、17万件ものいいねが寄せられることとなりました。

【写真：犬が『大好物のいちご』を見た結果→絶対に無視できない『反則すぎる表情とおてて』】

大好物の『いちご』を見た日本スピッツさん

Xアカウント『@kukuri_shibainu』に投稿されたのは、日本スピッツ「楽」くんのお姿。

この日、飼い主さんは楽くんの大好物である『いちご』を見せてみることに。幻のあまおうと呼ばれる大粒で美味しそうないちごを目の前にした楽くんは100点満点なリアクションを見せてくれたのだといいます。

反則級の『満点なリアクション』に反響

飼い主さんが大切に抱えるいちごの箱に気付いた楽くんは、懸命に立ち上がり『わぁ♡』と言わんばかりに可愛くおててを揃え、瞳を輝かせたのだそう。

嬉しさから下がりきって見えなくなってしまったお耳、アザラシを彷彿とさせるつるんとした後頭部、嬉しさが滲み出たキュッと上がった口角、立派ないちごよりも目を引く楽くんのお姿。

まさにお手本のようなリアクション、上手に揃えられた可愛い肉球。見ているこちらまで嬉しい気持ちになってしまうほどのワクワクに溢れたリアクションは、多くのユーザーを悶絶させることとなったのでした。

この投稿には「おててが反則すぎる」「とっても可愛い」「口元が笑ってるように見える」「いちごも肉球も素晴らしい」「わぁのおててがたまらん」「わぁ♡なおてて最高」「天使だ」「めちゃくちゃ可愛い」などのコメントが寄せられています。

仲良し3姉妹の日常が大人気

10歳の楽くんには、柴犬「ククリ」ちゃん、「ひなた」ちゃんというお姉さんの存在も。唯一の男の子である楽くんは、飼い主さん曰く、空気を読むことが得意な天才児。

飼い主さんのハンドメイド作品のモデルさんとしても活躍しており、そのお姿はあまりにも美しく愛くるしいもの。

飼い主さんに溺愛されながら、のびのびと幸せに暮らす楽くん、ククリちゃん、ひなたちゃんの穏やかで賑やかな日常は多くのユーザーに癒しと笑顔を届け続けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@kukuri_shibainu」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。