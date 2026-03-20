鶴岡市の加茂水族館が来月1日にリニューアルオープンします。オープンに先立ち、きょうから地元の人や報道関係者などを招いた内覧会がはじまりました。見どころが増えた加茂水族館を取材しました。

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鶴岡市の加茂水族館は展示するクラゲの種類が世界一の水族館として親しまれてきました。改装のため去年11月から休館していましたが、いよいよ来月1日、リニューアルオープンします。





玉田さん「わたしたちのクラゲの飼育技術も上がってきて、より充実したクラゲの展示をするためにリニューアルしました」

■リニューアル内覧会を取材



きょうから地元の人や報道関係者などを招いた内覧会がはじまり、新しい館内が一足早くお披露目されました。





クラゲの種類はリニューアル前から20種類ほど増え、およそ100種類に。





その展示スペースはさらに拡大され、幻想的な空間が広がる展示通路も60メートルほど長くなりました。水槽も一つ一つがこれまでよりも大きくなっています。そして、今回のリニューアルの目玉がこちら！



■クラゲバーって？？

クラゲについて学べる展示スペース「クラゲバー」です。



玉田さん「中に、シャーレがあると思うんですけど、この中に実はクラゲがいて…」

大塚「こんなに小さいところにクラゲがいるんですか！？」「います！ゴマよりも小さな、クラゲがいます！」



顕微鏡を使い、肉眼では観察が難しいほど小さな種類のクラゲを見ることができます。

■バックヤードも見られる！





そして、奥に広がるのは、普段飼育員が作業をしているバックヤード。赤ちゃんクラゲを飼育する様子や、水槽の清掃作業など、普段見られない裏側をのぞくことができます。





「クラゲの飼育員になりたいと思う子どもたちが増えるかもしれませんね！」



未知なる生物、クラゲの魅力がギュッと詰まったこんなコーナーも。





「クラゲの一生をざっくりと見ることができます。」



水槽についたルーペをのぞいてみると…

■神秘のクラゲ





大塚「細かい糸みたいなものがたくさんついてますね。」

玉田さん「これが、クラゲを出す前のポリプというものを展示しています」





卵から形を変え、クラゲになる前の「ポリプ」や、そこから成長した赤ちゃんクラゲなど、不思議なクラゲの成長過程を学ぶことができます。



■「かわいい」

地域の人は「（ほかの水族館では）クラゲが光っていないところもあるけれど、ここは、光っているからかわいい」

「こんなに細かくクラゲのことが書いてある水族館はなかなかないから、近くにあって嬉しいです」



地域の人は「色んな種類がいて、大量に泳いでいると幻想的。他のところでは見たことがない」



玉田さん「クラゲを通して海の生き物や環境に興味を持ってもらって、クラゲが面白い生き物なんだよということを知ってもらえたら嬉しい」



リニューアルされた加茂水族館は、来月1日にオープンします。