明治安田J2・J3百年構想リーグでアルビレックス新潟は、ホームでカターレ富山と対戦しました。



今シーズンのホーム初勝利を目指すアルビですが、前半はセットプレーから3失点と苦しい展開となります。



後半は、今シーズン3得点のマテウス・モラエスを投入し反撃に出ます。後半3分、大西のスルーパスに抜け出しシュート。続く8分には、こぼれ球に反応。ゴールに迫り続けると後半21分、相手のミスを突いて2点差に詰め寄ります。



その後も攻勢に出るアルビは、後半37分に笠井が決めて1点差。最後まで攻め続けるも、前半の失点が重く2対3で敗れホーム初勝利はおあずけとなりました。