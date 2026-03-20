お笑いコンビ「ＥＸＩＴ」が２０日、都内で単独ライブ「はつたんどく」（４月１９日＝東京・有楽町よみうりホール、６月２１日＝大阪・なんばグランド花月）に向けた合同取材会を行った。

結成９年目にして初めてＮＧＫでの単独公演が決定。２人の目指す漫才師像について問われると、兼近大樹は「ザ・ぼんちさん」と即答。「年取っても若い子の中に入って漫才やったりする。臨機応変に、楽しいことを探して漫才してたらいいな」とレジェンド漫才師への憧れを語った。

一方の「りんたろー。」は「タカトシ（タカアンドトシ）さん」と回答。「ネタにずっと向き合って、アップデートもどんどんしてるし、ライブもやり続けているので、姿勢込みでかっこいいなと思っている。そういう背中を見せられる芸人でありたい」と将来像を描いた。

同公演で披露するネタについても言及。大阪公演はサッカーＷ杯と開催時期がかぶることから兼近は「サッカーネタいいですよね。（りんたろー。が）相当好きで仕事もやっているのに、なんで逆にやってねーんだろう」と反省した。りんたろー。も「お客さん参加型のサッカーネタとか（もあり）」と新たな挑戦に意欲を見せた。

以前行った単独ライブでは、ＥＸＩＴについてＡＩに学習させた「ＡＩ ＥＸＩＴ」のみで開催したこともあるという。当時を振り返り、「想像以上にウケていた」ことから兼近は「今、唯一のライバルはＡＩです。一番俺らと張り合ってるのはＡＩ」と笑わせた。