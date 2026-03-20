タレントのスザンヌ（３９）が２０日、自身のＳＮＳを更新。息子が小学校を卒業したことを明かした。

インスタグラムで「息子の小学校卒業式でした」と報告したスザンヌは、息子と手をつなぐ様子などをアップ。「ランドセルをおろす日が来るなんて…ついこの前まで、おっきなランドセルに背負われてるみたいだったのにな」と心境をつづった。

「コロナ禍で迎えた、６月の入学式。当たり前が当たり前じゃなかったあの日から、６年。あの頃の息子は、朝になると涙が止まらなくて、何度も何度も振り返りながら学校へ向かっていました。ママ、見てる？そんな背中を、毎日見送っていました」と記した上で、「教室まで、門まで、途中まで--少しずつ伸びていった距離と、少しずつ強くなっていった心。気がつけば、振り返ることなく楽しく夢中で、まっすぐ前を向いて歩くようになっていて。その背中に、ほっとして。成長と、さみしさと、誇らしさを感じました。赤ちゃんの頃は、腕がもげそうなくらい抱っこしていたのに、今はもう、よいしょって言わないと抱っこできないな。笑」と息子の成長ぶりに目を細めた。

続けて、「一人っ子の我が家にとって、この小学校卒業は最初で最後。小さな手を引いていた日々は、もう戻らないんだと思うと、胸がぎゅっとなります。楽しい日も、嬉しい日も、声をあげて笑った日も、悩んだ日も、悔し涙を流した日も、そのすべてが、かけがえのない宝物です 支えてくださった先生方、お友達、関わってくださったすべての皆さまに心から感謝しています」と感謝の言葉を記した。

最後に息子に向けて「卒業式のあと、家族みんなでぎゅーっと抱きしめました。少し照れながらも、ちゃんと抱きしめさせてくれてありがとう。子育ては、長いようで、本当にあっという間。春からは中学生。どんな道を選んでも、その一歩一歩を信じて、これからもずっと、一番の味方でいさせてね。卒業おめでとう すっごくすっごく素敵な卒業式でした 息子からもらったお手紙と動画のプレゼントは、わたしの人生最大のギフトになりました ありがとう」と愛のこもったメッセージをおくった。

自身もかつて通っていた高校の通信課程に編入し、２２年３月に卒業。同年４月に日本経済大学に入学し、今月１０日に卒業を報告した。この投稿には「よくぞ息子くんをここまで育て上げたスザンヌさんも凄いです」「スザンヌさんの子育てが素晴らしく、本当に優しい息子さんに育ってるなって思います」「これから始まる中学校生活も思いっきり楽しんで頑張って下さいね」などのコメントが寄せられている。