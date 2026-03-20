西武は、アメリカ発のクラフトジンジャードリンクブランド「ＲＥＥＤ’Ｓ」とコラボし、窯焼きピザで人気の「エルズクラフト」を３月１７日にリニューアルオープン。また、多種多様なキッチンカーで賑わう駅前広場のグルメエリアも「エルズグルメストリート」として店舗数を増やし、２０日から営業を開始した。

リニューアルした「エルズクラフト」では、ノンアルコール飲料「リーズ ジンジャービア ストロンゲスト」や、生姜の刺激と爽快感を生かした５種類のオリジナルクラフトカクテルなどを展開。さらに、１０周年を迎えることを記念し、「５種のチーズピザ」をさらに進化させた「１０種のチーズピザ」も販売する。

また、ベルーナドームの駅前広場が、新たなグルメの拠点「エルズグルメストリート」として変身。夜間にはイルミネーションによる光の演出も加わり、ボールパークのワクワク感を高める空間となる。エルズグルメストリートには新しく３店舗が加わり、毎試合最大１４台のキッチンカーが出店。当エリアは観戦チケットを持っていない方でも利用できるほか、ドーム内に入場後も駅前広場へ出て購入後、ドームへの再入場が可能となる。