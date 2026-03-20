3連休の初日、痛ましい事故が起きてしまいました。新名神高速で大型トラックが追突し、車が炎上。6人が死亡し、このうち3人は子どもとみられています。

事故は3連休初日の未明に起きました。

119番通報

「渋滞している車列にトラックが突っ込み、燃えている」

前方から荷台にかけて溶けてしまったような大型トラックや、車体が激しく壊れた乗用車が事故のすさまじさを物語っています。現場は三重県亀山市にある新名神高速下り線・野登トンネルで、事故は大阪方面の出口付近で起きました。

記者

「トンネルの出口付近には関係車両、そして複数の作業員の姿が見えます。またトンネルの中、すすでしょうか。壁や天井が黒くなっているのも確認できます」

警察と消防によりますと、きょう午前2時20分ごろ、トンネルの中で大型トラックが乗用車に追突し、前にいた別の乗用車と大型トレーラーも巻き込む事故となりました。

その後、車両火災も発生し、火はおよそ1時間半後に消し止められましたが、6人が死亡しました。このうち3人が子どもとみられます。

記者

「事故当時、野登トンネルの1キロほど先で、工事が行われていました。その影響で、渋滞していたそうです。その渋滞に大型トラックが追突しました」

工事の影響でトンネルでは渋滞が起きていたとみられ、大型トラックは2車線のうち走行車線の最後尾にいた乗用車に追突。さらに、その前の乗用車と大型トレーラーが巻き込まれました。

死亡した6人のうち1台の乗用車に大人とみられる1人が、もう1台の乗用車に男女1人ずつと子ども3人が乗っていたとみられていて、大人の男性が車の外で発見されたということです。

記者

「事故を起こした大型トラックは荷台の側面、壁が溶け落ちています。骨組みがあらわになっています。そして、トラックの前方を見ると、ひどく焦げています」

警察は、大型トラックを運転していた広島県安芸高田市の水谷水都代容疑者（54）を過失運転致死の疑いで逮捕。事故当時、水谷容疑者は業務中で、東京方面から広島へ向かっていたということです。

水谷容疑者は容疑を認めているということで、警察が原因を詳しく調べています。