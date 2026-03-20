歌手の田辺靖雄さん・九重佑三子さん夫妻が20日、東京・代々木の古賀政男音楽博物館けやきホールで『田辺靖雄＆九重佑三子「80★80(エイティ★エイティ)」コンサート』を開催しました。

【写真を見る】【 田辺靖雄＆九重佑三子夫妻 】半月だけの猯省80歳瓩魍擇靴燹80★80」コンサート 孫も飛び入りで誕生祝い100歳目指してがんばって！





このコンサートは、田辺さんが1945年(昭和20)4月5日生まれ、九重さんは1946年(昭和21)3月21日生まれと、互いの誕生日の関係で10余日間だけ80歳の同い年を過ごすことを記念して行われたものです。









オープニング「ヘイ・ポーラ」「青春時代」で幕を開けましたが、歌い終えて息を切らす田辺さんに九重さんは狃个突茲徳瓠后△覆縫魯．魯，靴討襪里茵瓩醗豎紂Ｅ鎚佞気鵑廊爐海痢崟捗媚代」を歌うとムリヤリ元気になりますね。僕は80歳の青春真っただ中！瓩半亟蕕鮓せていました。









昨年は人工関節の置換手術など行ったという田辺さんに、九重さんは爐い蹐鵑兵蟒僂鬚靴董入退院が激しくて。私、もう生きていられないんじゃないかと思いました瓩反看曚尽きなかった気持ちを吐露していました。









昭和30年代のヒット曲「お富さん」「有楽町で逢いましょう」へと続き、田辺さんのヒット曲「よせばいいのに」や九重さんの代表曲「ウェディング・ドレス」など平成までの戦後80年のヒット歌謡曲、25曲を披露して集まったファンを楽しませました。

ヒットメドレーコーナーでは、昭和ファンには懐かしい“テープ投げ”も行われました。さらに孫の裕晴さん(18)と雄二郎さん(13)も飛び入りで、九重さんの誕生日を祝うケーキを運び入れるサプライズ演出も行われました。







裕晴さんは犧２鵑80・80となってますが、僕個人としては90・90、100・100目指してこれからも元気にやっていってほしいです瓩噺譴蝓⇒再麩困気鵑皚爐海譴らも沢山、煮物を作ってほしいし、バリバリ働いて欲しいです瓩判吠，靴泙靴拭６綵鼎気鵑廊爛丱螢丱蠅茵▲丱螢丱雖瓩氾鎚佞気鵑慮を叩きながら互いを励ましあいました。

コンサートでは進行を忘れてしまう場面も見られましたが、互いにフォローし笑いに変える息の合ったコンビネーションを多々見せつけ、会場を大いに盛り上げていました。







53年前、森繁久彌さん夫妻の仲人で結婚式を挙げたという2人。田辺さんは最後に燹(森繁さんから)2人はこれからうまくやっていくんだよ。ハーモニーが大事なんだよ。調和が大事なんだよ」って話をしてくださいました。それを遺言として、2人が本当にハーモニーがとれているか実験してみたいです瓩函屮汽Ε鵐鼻Εブ・サイレンス」をアカペラで歌唱。見事なハーモニーを披露していました。

【担当：芸能情報ステーション】