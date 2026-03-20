モデルでタレントの近藤千尋さんが自身のインスタグラムのストーリーズを更新。次女の卒園式の記念写真を公開しました。

【写真を見る】【近藤千尋】次女の卒園式の家族写真を公開「朝から 素敵にしてもらいました ドキドキ。。。」「卒園おめでとう。。」





近藤さんは「今日は卒園式のためラヴィットをおやすみさせて頂いております」と、レギュラー出演しているテレビ番組を休んで、愛娘の卒園式に出席したことを報告。









着物を着た自身と、袴姿の次女との2ショット写真に「朝から 素敵にしてもらいました ドキドキ。。。」とつづり、着付けをしてもらったことを明かしています。









さらに、夫のお笑いコンビ『ジャングルポケット』太田博久さんとの親子3人の写真も投稿。「みう、卒園おめでとう。。」と記しています。









近藤さんは前日のインスタグラムで「明日は次女の卒園式です。。 泣」「母、泣きすぎないように頑張ります。笑」とつづっていました。









近藤さんは2015年に太田さんと結婚。2024年8月に三女を出産し、現在は3児の母です。









【担当：芸能情報ステーション】