アップフロントグループが主催する環境イベント「カーボンニュートラルを考える2026 by SATOYAMA＆SATOUMI movement」が、千葉・幕張メッセでスタートし、ハロー！プロジェクトのメンバーらが登場した。

温室効果ガスの排出量と吸収量を均衡させる「カーボンニュートラル」をテーマにした恒例のイベント。

日常の取り組みについて、Juice=Juiceのリーダー段原瑠々（24）は「メンバーからもらったタンブラーを愛用しています」と、マイボトル派であることを表明。OCHA NORMAのリーダー斉藤円香（23）は「お弁当を毎日完食しています」。つばきファクトリーのリーダー谷本安美（26）も「食べものを余すことなくたいらげます」と話して笑いを誘った。

モーニング娘。'26の岡村ほまれ（20）は「わからないことも多いので勉強しつつ、おいしいものも食べつつ、頑張りたいと思います」と意気込みを語った。

この日は、ハロプロOGの里田まい（41）が13年ぶりに来場して会場を沸かせたほか、堀内孝雄（76）も登壇。堀内は「いいオヤジですけど、何かを学んで帰れればと思います」と話した。