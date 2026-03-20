寒い冬の日、アパートのゴミ捨て場で仔猫を拾った。保護した仔猫が目を覚ましひと安心かと思いきや、再び意識を失ってしまい…【著者インタビュー】

寒い冬の日、アパートのゴミ捨て場で仔猫を拾った。保護した仔猫が目を覚ましひと安心かと思いきや、再び意識を失ってしまい…【著者インタビュー】