彼の誠実さを信じたいのに、不安が消えない。どこを好きになってくれたのか聞いてみると…／のんのんの日常チャンネル
『のんのんの日常チャンネル』（路田行/文藝春秋）5回【全6回】
【漫画】『のんのんの日常チャンネル』を第1回から読む
片づけも仕事もダメダメな冴えないOL・のの。実は彼女には秘密があった。それは、顔出しなしの人気Vlogger「のんのん」として活動していること！ 散らかった部屋の一角だけを映し、誰もが憧れる「丁寧な暮らし」を完璧に演出して承認欲求を満たす日々。そんなある日、ののは超有名企業のイケメン社員から突然、声をかけられる。「のんのんさんですよね？」。顔出ししていないのにバレたのはなぜ!? 始まるのは運命の恋か、それとも――？ 承認欲求こじらせOLと癖ありハイスぺイケメンが織りなす新感覚ラブコメディ『のんのんの日常チャンネル』をお楽しみください！
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片づけも仕事もダメダメな冴えないOL・のの。実は彼女には秘密があった。それは、顔出しなしの人気Vlogger「のんのん」として活動していること！ 散らかった部屋の一角だけを映し、誰もが憧れる「丁寧な暮らし」を完璧に演出して承認欲求を満たす日々。そんなある日、ののは超有名企業のイケメン社員から突然、声をかけられる。「のんのんさんですよね？」。顔出ししていないのにバレたのはなぜ!? 始まるのは運命の恋か、それとも――？ 承認欲求こじらせOLと癖ありハイスぺイケメンが織りなす新感覚ラブコメディ『のんのんの日常チャンネル』をお楽しみください！