警察官をかたって現金などをだまし取る「ニセ警察詐欺」が全国で急激に増えています。高知県内でも被害が後を絶たないなか、私たちはどのように詐欺を防いだらいいのか。専門家にポイントを聞きました。



2025年、高知県警に実際にかかってきた特殊詐欺の犯人との電話を記録したものです。大阪府警を名乗る男からの電話はこのやり取りが2回目で、高知県警の警察官は、身分を隠して話を聞きます。





■ニセ警察官「○○さんの名義で作られている銀行口座が、この事件の中で実際に使用されているということから、○○さんに対して、2つほど調査をおこないます」■高知県警の警察官「調査？」ニセ警察官は、ある特殊詐欺事件で口座が使われていると話し、通信記録を調べるためSNSアプリのダウンロードを指示します。高知県警の警察官は、相手の反応を見るために、ある問いかけをします。■高知県警の警察官「でもやっぱり1回、近場の警察署にも行ってみようと思いますけど、よろしいでしょうか」■ニセ警察官「うん、こちらですね、大阪府警が今回捜査をしています。高知県の警察官、一切今回の捜査について共有しておりませんから、一切何もしてません」高知県警の警察官が「知り合いの警察官や裁判官に相談したい」と話すと、ニセ警察官は「担当の検事から連絡がいくかもしれません」と言って電話を切りました。実際に起きた特殊詐欺で使用されたビデオ通話の映像です。画面に映る男は、大阪地検の検察官を名乗り身分証を見せています。警察や検察などの捜査機関を名乗る特殊詐欺、いわゆる「ニセ警察詐欺」が全国的に相次いでいます。高知県警によりますと、高知県内でのニセ警察詐欺による被害は、2025年が39件で、前年の4倍近く増加しました。2026年は2月末時点ではやくも8件発生しています。また、被害額は2025年が3億4700万円、2026年は2月末時点で1億1500万円となっています。高知県警はニセ警察詐欺の悪質さについて「無罪を証明するために、紙幣番号を確認する」と説明し、ターゲットとなった人のお金を全て引き出してだまし取る点を挙げ、ほかの特殊詐欺と比べても被害額が大きいと指摘しています。警察は、詐欺の映像や音声を公開して警戒を呼びかけているもののいまだに被害が後を絶ちません。なぜ、ニセ警察詐欺の被害が相次ぐのか。高知県南国市出身で、犯罪学や心理学に詳しい滋賀大学の島田貴仁教授は、対策の手段が知られていないことが原因だと指摘します。■島田貴仁教授「警察官かたりの詐欺にあわないための的確な行動を、高知県民の方がやっぱりとるに至ってない。こういう詐欺の手口があるっていうことを知っておられたとしても、そういう予防行動があるということ高知を県民の方が知らない可能性が高い」ニセ警察詐欺の対策の一つは、電話がかかったあと、警察署に電話をかけ直して確認することです。しかし、実際に電話があると冷静な判断をとることは難しくなるといいます。■島田貴仁教授「警察官かたりの詐欺では、“あなたには守秘義務がある”、“これを言ったらあなたの罪がさらに重くなります”っていうようなことをして、犯人は口止めをします。実在の警察署に折り返して、電話して確認をする。ということを思い出す前に、犯人グループと話をして、どんどんだまされる方に引き込まれてしまう。その方（被害者）が普段の注意力が足りないとか、警戒が足りないという意味じゃなくて、人間はそういうもの」被害にあわないためには犯人の電話に出ないことが一番ですが、電話に出ないようにするために、どうすれば良いのでしょうか。■島田貴仁教授「不審な電話をとるリスクを減らすために、自分の知り合いだとか、かかってくる可能性のある人の電話番号は全部必ず登録をしておく。未登録の電話はそもそも鳴らないみたいな機能をスマートフォンで設定することができます。そうすると、そもそも不審な電話に出ることがないということで、被害は回避することができる」物理的に犯人からの電話を遮断する取り組みが、全国でおこなわています。「みんなでとめよう!!国際電話詐欺」通称「みんとめ」です。特殊詐欺の犯人が国際電話を利用するケースが多いことから始まりました。国際電話から固定電話にかかってくる電話を無償で休止でき、最寄りの警察署やウェブサイトから申し込めます。また、携帯電話でも警察庁推奨アプリをダウンロードすることで国際電話の発着信をブロックできます。島田さんは、詐欺被害はわが事と思い、「だまされるのが当たり前」という意識を持つことが重要だといいます。■島田貴仁教授「手口を知ることは第一歩ですけれど、手口を知るだけでは十分ではありません。被害にあわないための行動というのがございます。不審な電話に出なくて済む仕組みを、人間はだまされることを前提に対策をしていただきたい」警察官を名乗り、捜査の一環と説明してお金をだましとろうとする犯人たち。被害を未然に防ぐためにも、「自分はだまされてしまう」と想定して、できる対策を講じていくことが私たちに求められています。