【ひらがなクイズ】1分ですっきり！ 2文字を埋めてみよ！ ヒントは身近な動作や冬の情景
日常生活で何気なく使っている言葉をパーツに分解して、ちょっとした思考のトレーニングを楽しんでみませんか？
今回は、光や音を邪魔する動作から、冬の澄んだ空気を感じさせる言葉、さらに勢いを止める表現まで用意しました。3つの空欄を正しく埋める共通の2文字は何か、イメージを広げて導き出してみましょう。
□□ぎる
□□わたる
お□□る
ヒント：光や音、あるいは進行などを邪魔して、途中で止める動作は？
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
さえぎる（遮る）
さえわたる（冴え渡る）
おさえる（抑える／押さえる）
行く手を阻む「遮る（さえぎる）」、冬の清らかな情景を思わせる「冴え渡る（さえわたる）」、そして勢いや感情を「抑える（おさえる）」。物理的な遮断から繊細な感覚、そして自身の制御まで、多彩なニュアンスを持つ言葉たちが「さえ」という共通の響きによって丁寧につながりました。一つの音がこれほど異なる意味につながるのは面白いですね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)
今回は、光や音を邪魔する動作から、冬の澄んだ空気を感じさせる言葉、さらに勢いを止める表現まで用意しました。3つの空欄を正しく埋める共通の2文字は何か、イメージを広げて導き出してみましょう。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。
□□わたる
お□□る
ヒント：光や音、あるいは進行などを邪魔して、途中で止める動作は？
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
正解：さえ正解は「さえ」でした。
▼解説
さえぎる（遮る）
さえわたる（冴え渡る）
おさえる（抑える／押さえる）
行く手を阻む「遮る（さえぎる）」、冬の清らかな情景を思わせる「冴え渡る（さえわたる）」、そして勢いや感情を「抑える（おさえる）」。物理的な遮断から繊細な感覚、そして自身の制御まで、多彩なニュアンスを持つ言葉たちが「さえ」という共通の響きによって丁寧につながりました。一つの音がこれほど異なる意味につながるのは面白いですね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)