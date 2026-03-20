左から、『ヰタ・セクスアリス』（漫画：國安ユウキ・原作：森鴎外）、『本陣殺人事件』（漫画：宮川舟・原作：膻溝正史）、『阿Q正伝』（漫画：シイザクヤ・原作：魯迅）、『門』（漫画：鈴木夏菜・原作：夏目漱石）すべてKADOKAWA刊

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　名作小説をコミカライズするシリーズ「KADOKAWA Masterpiece Comics」より、2026年3月に新たに4作品が発売された。