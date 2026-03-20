ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 夏目漱石の『門』に魯迅『阿Q正伝』…… KADOKAWAが世界の名作文学… 夏目漱石の『門』に魯迅『阿Q正伝』…… KADOKAWAが世界の名作文学をこだわり抜いたアートワークで漫画化 夏目漱石の『門』に魯迅『阿Q正伝』…… KADOKAWAが世界の名作文学をこだわり抜いたアートワークで漫画化 2026年3月20日 18時45分 Real Sound リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 名作小説をコミカライズするシリーズ「KADOKAWA Masterpiece Comics」より、2026年3月に新たに4作品が発売された。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【漫画】筒井康隆の実験的小説のコミカライズへの挑戦 世界から文字が消えていく『残像に口紅を』 麒麟 川島明さん推薦 全世界1億部超のベストセラー『アルケミスト』コミカライズ版 美しき寓話が漫画に けんご・佐久間宣行も推薦！ 原作者・筒井康隆お墨付き『残像に口紅を』コミカライズ版発売 関連情報（BiZ PAGE＋） インフルエンサー, タレント, ナレーター, 俳優, 動画, 推し活