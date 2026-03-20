京都府京丹後市で長らく使われていなかった「廃墟タワー」が新たに生まれ変わりました。

京都府北部の京丹後市にある道の駅「丹後王国・食のみやこ」に３月２０日、オープンした複合遊具エリア。大型のトランポリン遊具や滑り台などがあり、オープン早々、多くの子どもたちで賑わっていました。

（訪れた子どもたち）

「めちゃくちゃ楽しかった」

「また来たい」

（女性）

「まさかこんな…子どもたちが喜ぶ施設に生まれ変わって、誰も寄り付かなかったこの土地が、賑やかな声でいきいきとよみがえってうれしい」

かつては誰も寄り付かなかったというこの場所。もともと「あるもの」が建っていたのです。それは…

錆びた鉄骨がむき出しになった、高さ３０ｍほどの「丹後王国タワー」です。

１９９８年に観光の目玉として総工費約２億円をかけ、合併前の旧弥栄町が建設。外壁にガラスや木材を使った独特なデザインでしたが、完成からわずか６年後の２００４年、日本列島を直撃した「台風２３号」の暴風雨で、壁面のガラスや木材が吹き飛ばされてしまったのです。その後、タワーは荒れた状態のまま廃墟化しました。

２０１５年、ＭＢＳの記者が、タワーを管理する市の担当者同行のもと取材した際には…

（市担当者）「ここが入口なのですが、サビがまわっていてドアが開くかどうかわからない」

大人２人がかりで、ようやく扉が開きました。壁がはがれ、中は荒れ果てた状態でした。

誰にも活用されないまま、ただそこに建っている“だけ”だった「廃墟タワー」。

２０２２年、ようやく市が撤去に乗り出しました。撤去にかかった費用は約９０００万円。さらに子育て世代などの意見も取り入れ、約４億６０００万円をかけ、この施設を整備しました。

（京丹後市 中山泰市長）「子どもたちの笑顔・元気であふれるような場所になるよう、しっかり運営していきたい」

廃墟タワーの跡地に響く子どもたちの声。憩いの場として「再出発」です。