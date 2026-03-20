イラン情勢を受けてホルムズ海峡では事実上の封鎖が続き、世界的な原油不足が懸念されています。こうした中、タイでは遺体を火葬するための燃料確保にまで影響が及んでいます。

タイ東部チャチュンサオにある寺院。ピンク色のガネーシャがあり観光地としても有名な寺院ですが、いま、火葬用の燃料の確保が難しくなっています。

田中純平記者（NNNチャチュンサオ）「火葬のためには1回におよそ60〜80リットルの燃料が必要だということです」

イラン情勢を受けホルムズ海峡では事実上の封鎖が続き、原油価格は高止まりの状態が続いています。

タイ国内では多くの店舗がガソリンの販売量を制限しているため、備蓄がままならず、火葬場を閉鎖する寺院も出るなどの支障が出ています。

寺院のスタッフ「長い間ここにいるが、こんなことは一度もなかった。これほどの燃料不足は初めて」

タイでは3月、気温が30℃前後になりますが、国立大学ではエアコンの設定温度を上げて、使用するエネルギーを節約するなどの対策を講じています。

タイ政府は十分な原油が確保されているとして、国民に買い占めをやめるよう呼びかけています。