連休初日は穏やかな晴れの天気となり、行楽地は大勢の人でにぎわいました。

穏やかな天気となった春分の日。各地でイベントが開かれました。

兵庫県豊岡市の城崎温泉では、冬の味覚の王様「松葉がに」の漁が２０日、最終日を迎え、締めくくりとしてかに雑炊とたる酒がふるまわれました。

徳島市では、砂につけた足跡にお灸をすると、万病に効くと言い伝えられる「砂灸」が行われています。

この場に来られない人の靴下を持ち込んだり、ペットの健康を願ったりする人たちで賑わいました。

（訪れた人）「（Ｑご利益はありそうですか？）ばっちし、ありそうです」

一方、吹田市の万博記念公園で開かれているのは…

牡蠣がたっぷりのった広島焼きに、肉厚ぷりぷりなイカの丸焼き！新潟の天然のどぐろの塩焼きも。全国各地から自慢の海鮮グルメが集う「魚ジャパンフェス２０２６」。

海鮮丼や漁師飯など、約４０の店で魚介グルメが楽しめます。

（高槻市から）「海の幸最高、みたいな感じ」

（大阪市内から）「どれもおいしいです。最高」

イベントは３月２２日（日）まで行われます。