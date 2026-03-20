連休初日「春分の日」の２０日は各地でイベント大盛況！吹田・万博記念公園では全国各地“自慢の海鮮グルメ”集う「魚ジャパンフェス２０２６」
連休初日は穏やかな晴れの天気となり、行楽地は大勢の人でにぎわいました。
穏やかな天気となった春分の日。各地でイベントが開かれました。
兵庫県豊岡市の城崎温泉では、冬の味覚の王様「松葉がに」の漁が２０日、最終日を迎え、締めくくりとしてかに雑炊とたる酒がふるまわれました。
徳島市では、砂につけた足跡にお灸をすると、万病に効くと言い伝えられる「砂灸」が行われています。
この場に来られない人の靴下を持ち込んだり、ペットの健康を願ったりする人たちで賑わいました。
（訪れた人）「（Ｑご利益はありそうですか？）ばっちし、ありそうです」
一方、吹田市の万博記念公園で開かれているのは…
牡蠣がたっぷりのった広島焼きに、肉厚ぷりぷりなイカの丸焼き！新潟の天然のどぐろの塩焼きも。全国各地から自慢の海鮮グルメが集う「魚ジャパンフェス２０２６」。
海鮮丼や漁師飯など、約４０の店で魚介グルメが楽しめます。
（高槻市から）「海の幸最高、みたいな感じ」
（大阪市内から）「どれもおいしいです。最高」
イベントは３月２２日（日）まで行われます。