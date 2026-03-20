『news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「生徒ら280人が下痢・おう吐 町内の小中学校8校で…」についてお伝えします。

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静まりかえった校舎。大阪府熊取町の中学校は、19日午後から臨時休校になっています。

その理由が…。

中学校の校長

「60人を超える生徒や教職員が、腹痛や下痢などの症状を訴えている」

体調不良を訴え、複数の生徒や教職員が相次いで欠席。報告を受けた教育委員会が町内すべての小中学校について調査。すると、8つの小・中学校で合わせて280人が同様の症状を訴えていることが分かったということです。

息子が腹痛を訴える

「（5年生の息子が）夜に“おなか痛い”と…もどしましたね。原因が分かって対策ができたら良い」

重症者はおらず、保健所は19日、食中毒や感染症の可能性を視野に、症状を訴える人が最も多かった熊取中学校に調理場の立ち入り調査を行いましたが、原因の特定には至っていません。

調理は各学校内に設置された調理場で個別に行われていて、食材については、町が委託する複数の業者から一括で仕入れているということです。

町は原因の特定を急いでいます。