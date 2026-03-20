◇プロ野球オープン戦 オリックスー阪神(20日、京セラドーム)

オリックスとのオープン戦に臨んでいる阪神。坂本誠志郎選手が帰国後初ヒットを放ちましたが、これは勝ち越しタイムリーとなりました。

先発マウンドにあがった村上頌樹投手は、先頭の宗佑磨選手に3塁打を浴びると犠牲フライで1点を失います。それでも阪神打線は2回に猛攻。先頭の佐藤輝明選手は空振り三振に倒れるも、続く中川勇斗選手が四球を選び、ここから連打で1アウト満塁の好機をつかみます。この場面で打席にむかった小幡竜平選手が同点タイムリーを放つと、続く1アウト満塁の好機で打席には坂本選手の姿。対するオリックスの先発・郄谷舟投手の5球目のスイーパーをバットの先でとらえ、レフトへの2点タイムリーとしました。

先日行われた2026WBCで日の丸を背負った坂本選手。帰国直後の17日ロッテ戦ではスタメンマスクを被るも、ヒットは生まれていませんでした。オープン戦2試合目となったこの日に帰国後初ヒット＆タイムリー。開幕が目前に迫る中、順調な調整を見せています。