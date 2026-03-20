タレントのミッツ・マングローブ（50）が20日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）に金曜MCとして生出演し、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）が地上波テレビで放送されなかったことについて私見を語った。

大会はネットフリックスが独占配信し、地上波やBS、CSなどでの試合中継は一切なし。地上波では終了後にハイライト映像が流されたほか、日本テレビは積極的に大会のPR特番を放送した。ラジオではニッポン放送、文化放送が中継した。

番組では、地上波放送なしの是非を出演者に尋ねた。ミッツは「仕方ない」の回答だった。

まず、「べらぼうなお金を取っているわけじゃないんだから」と主張。ネットフリックスは最も安い契約コースが月890円で、WBC前から始まったキャンペーン期間中は、498円（ともに税込）での契約が可能だった。

ミッツは「それは一つのプラットフォームとして普及しつつあるんだから。サブスクっていうんですか、配信というのは。そこでビジネスが成り立っているんだから」と、時代の移り変わりを指摘。その上で「そこにいろんな条件面で、地上波だったりというものは打ち勝てなかったわけです。それは仕方ないじゃない。テレビが頑張ればいい」と、持論を展開した。