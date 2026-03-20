日本代表「侍ジャパン」としてWBCに出場したプロ野球オリックス・宮城大弥投手（24）の妹で、女優の宮城弥生（20）が20日までに自身のインスタグラムを更新。オフショットを披露した。

弥生は「2026 ワールド・ベースボール・クラシック(WBC)優勝 ベネズエラ！おめでとうございますっ」と書き出し、観戦ショットを複数枚投稿。

「この期間、日本代表を応援できる楽しみも多かったし本当に楽しかったし応援している時間ずっと楽しかったです！国を背負って戦った日本代表の選手、首脳陣、裏方さん、皆さんお疲れ様でした！ありがとうございました！」と続けた。

中には母・礼子さんとともに、宮城のユニフォームを着用し、タオルを掲げるショットも。ファンからは「礼子さんだ〜素敵な笑顔です」「あらお母さん似てるね」「どこのお嬢さんかと思ったら、お母様か！」「お綺麗なお母様」などの声が寄せられた。

弥生は、23年のWBCで宮城を応援する姿が「可愛すぎる妹」と話題になり、複数の大手事務所がオファー。同年にホリプロ入りを発表した。