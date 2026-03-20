世界のトップブレイカーが集うブレイキンのワールド・チャンピオンシップ「ＦＵＪＩＦＩＬＭ ｉｎｓｔａｘ Ｕｎｄｉｓｐｕｔｅｄ」 Ｔｏｋｙｏ Ｗｏｒｌｄ Ｆｉｎａｌが２１日、ニューピアホール（東京・港区）で行われる。女子の注目選手・ステファニー（ウクライナ）はソロに出場予定。自身の強みや見せたい姿、大会への意気込みを語った。

Ｕｎｄｉｓｐｕｔｅｄは昨年の南アフリカ大会で準優勝。ステファニーは今大会でも好成績を狙っている。「南アフリカ大会では、実は熱が出ていました。でも２位に入りました。この大会に出られることは非常に名誉なこと。楽しみにしていたし、スケジュール的にも是非出たいと思っていました」。

自身の強みを存分に発揮する予定だ。「自分のスタイルとして、最高のパフォーマンスを見せたいと思っています。私は毎回、いろんなことに焦点をおいて練習しています。今回はエネルギー溢れるブレイキンをお見せしたいと思っています」。

２４年夏は世間的にも大きな注目を集めたビッグ大会が行われた。その後、ヨーロッパでは注目度が落ちた感覚もあると言い、ブレイキン界を盛り上げたいという思いも強くある。「たくさんの人がポピュラーにしたいと思って頑張っています。光があると思うのは、子ども。大人は体が硬いけれど、子どもは柔らかいし、いろんなことを吸収する。子どもに教えていくことに未来があると思います。日本はブレイキンがポピュラーですごいと感じます。高いレベルのダンサーが多いですし、戦うのは非常に難しい、厳しい相手だと感じます」。

今大会は富士フィルム株式会社が２２年３月から特別協賛する。「チェキ（ｉｎｓｔａｘ）」をステファニーは普段からよく愛用しているという。「プリントアウトするので、家がチェキの写真だらけです。それくらい愛用しています」。

今大会の目標は「やっぱり勝つこと。そうじゃないと戦う意味がない」と力強く宣言。日本での生活も楽しみたいと言い「いろんな知らないところを知るために、歩いてみたい。日本ではいつもブレイキン漬けになってしまうので、色々なところ見たいけれどチャンスがない。今回は歩いてみたいです」。