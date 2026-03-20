学都金沢は旅立ちの春です。金沢大学で20日、卒業式が行われ、2500人が人生の新しい一歩を踏み出しました。



卒業式では、和田隆志学長が卒業生の代表に学位記を手渡した後、「AIの全盛時代を迎えますが、自分自身にしかできないことを考え、学び続ける人生を歩んでほしい」とはなむけの言葉を贈りました。



これに対し、人間社会学域の野崎佑衣さんが答辞を述べました。



卒業生代表・野崎 佑衣 さん：

「自分なりの道を誠実に進んで行けるよう、社会に貢献できるよう、精進を重ねて参ります」

卒業生らはこの後、会場に駆け付けた後輩らと記念撮影をするなどして、それぞれの門出を祝っていました。



卒業生は：

「金沢市内で働きます。(Q. どんな社会人になりたいですか?) どんな社会人…前向きに頑張る」

「研究活動が最後の方は本当にしんどかったんですけど、何とか最後は成果を出すことが出来て、それが一番辛かったけど、いい思い出だと思っています」



金沢大学によりますと、ことしの卒業生の就職内定率は98.1パーセント。



学び舎を後にする卒業生たちは、それぞれの思いを胸に社会への第一歩を踏み出します。

