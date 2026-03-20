去年8月の大雨被害を受け休業が続いていた石川県内唯一のアイスリンクがある健民スポレクプラザ。約7か月ぶりに営業が再開し、早速スケートを楽しむ子どもたちの姿が見られました。



金沢市西泉にある健民スポレクプラザ。



春の陽気の下、7か月ぶりにオープンした石川県内唯一のアイスリンクを目当てに、多くの家族連れが訪れていました。



家族連れは：

「再開しますって聞いて、この子もやってみたいっていうので来ました」

「楽しいです。なんかクルクル回る」





こちらの施設では去年8月、金沢市内を中心に大きな被害をもたらした大雨の影響で、冷凍機が故障。

復旧工事のため、約7か月にわたって営業休止を余儀なくされていました。



冬の間、閉ざされていたアイスリンクには、ウインタースポーツシーズンを取り戻すかのように、伸び伸びとスケートを楽しむ子どもたちの姿がありました。



家族連れは：

「楽しかったです。店員さんが八の字に滑るといいよって教えてくれて滑れるようになった」

「ずっと心待ちにしてたので、オープンしてよかったです。うれしいです」

「おれはこうやって走っていくから…」



アイスリンクは、この3連休の利用料金は無料。



今シーズンは、6月末まで営業予定だということです。

