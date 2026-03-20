上白石萌歌「小学生ぶり」自作イラストに反響続々「全部可愛すぎ」「才能の塊」
【モデルプレス＝2026/03/20】女優の上白石萌歌が3月20日、自身のX（旧Twitter）を更新。小学生ぶりに描いたというイラストを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】26歳美人女優「才能の塊」自作イラスト公開
上白石は「ファンクラブグッズのために小学生ぶりぐらいに絵を描いているのですが、わたしはキャラクターの才能があるかもしれない」とコメントし、個性豊かなイラストを投稿。「スナップえんどう」や「なで肩スター」など、独特なタッチで描かれたキャラクターが並んでおり、「どれが好きですか」とファンに問いかけている。この投稿には女優の橋本環奈が「圧倒的に波です 素晴らしい」と反応。上白石が「額装して送っていい？」と返信すると、橋本は「助かるありがと ステッカー希望」と返し、2人の仲睦まじいやり取りも公開されている。
この投稿に、ファンからは「今後は画伯と呼びます」「イラスト界に新星現る」「全部可愛すぎ」「才能の塊」「全部可愛くて選べない」「なんか癒される」「グッズ化が楽しみすぎる」「環奈ちゃんとのやり取りも最高」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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◆上白石萌歌、小学生ぶりのイラスト披露
上白石は「ファンクラブグッズのために小学生ぶりぐらいに絵を描いているのですが、わたしはキャラクターの才能があるかもしれない」とコメントし、個性豊かなイラストを投稿。「スナップえんどう」や「なで肩スター」など、独特なタッチで描かれたキャラクターが並んでおり、「どれが好きですか」とファンに問いかけている。この投稿には女優の橋本環奈が「圧倒的に波です 素晴らしい」と反応。上白石が「額装して送っていい？」と返信すると、橋本は「助かるありがと ステッカー希望」と返し、2人の仲睦まじいやり取りも公開されている。
◆上白石萌歌のイラストに反響
この投稿に、ファンからは「今後は画伯と呼びます」「イラスト界に新星現る」「全部可愛すぎ」「才能の塊」「全部可愛くて選べない」「なんか癒される」「グッズ化が楽しみすぎる」「環奈ちゃんとのやり取りも最高」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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