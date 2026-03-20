美人YouTuber、ミニ丈からほっそり美脚際立つ「バランス完璧」「可愛さが止まらない」の声
【モデルプレス＝2026/03/20】YouTuber・さくらが3月19日、自身のInstagramを更新。全身黒のモノクロコーディネートを披露した。
【写真】20歳美人YouTuber「バランス完璧」美脚輝くミニ丈姿
さくらは「黒だいすき」とつづり、全身を黒で統一したモノトーンコーディネートの写真を複数投稿。黒のファーコートにミニ丈ボトムス、厚底スニーカーを合わせたスタイリッシュな姿を披露した。ミニ丈のボトムスからはまっすぐで美しい脚がのぞき、スタイルの良さが際立っている。
この投稿に、ファンからは「スタイル良すぎ」「憧れる」「可愛さが止まらない」「黒でも柔らかい雰囲気なの天才」「雑誌に載ってる写真みたい」「バランス完璧すぎて震える」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】20歳美人YouTuber「バランス完璧」美脚輝くミニ丈姿
◆さくら、美脚際立つ黒コーデ披露
さくらは「黒だいすき」とつづり、全身を黒で統一したモノトーンコーディネートの写真を複数投稿。黒のファーコートにミニ丈ボトムス、厚底スニーカーを合わせたスタイリッシュな姿を披露した。ミニ丈のボトムスからはまっすぐで美しい脚がのぞき、スタイルの良さが際立っている。
◆さくらの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「スタイル良すぎ」「憧れる」「可愛さが止まらない」「黒でも柔らかい雰囲気なの天才」「雑誌に載ってる写真みたい」「バランス完璧すぎて震える」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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