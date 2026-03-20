

ロボッチャの体験会 ｅ－とぴあ・かがわ 高松市サンポート

パラスポーツの「ボッチャ」をロボットがプレーする、その名も「ロボッチャ」という次世代テクノロジースポーツのスクールが香川県で開校します。

20日は高松市で「ロボッチャ」の体験会が開かれました。

パラスポーツの「ボッチャ」と「ロボット・プログラミング」をかけ合わせた「ロボッチャ」。

ルールはボッチャと同じで、的となる白いジャックボールに、どれだけ自分のチームのカラーボールを近づけるかを競います。

大きく違うのは、ボールを飛ばすのは人ではなく、「ロボット」です。

（子ども）

「180度だからダメ。45度くらい」

子どもたちは、タブレットを使ってボールを飛ばすアームの動くスピードと角度を決め、どう飛ばすか作戦を立てます。

子どもたちは、苦労しながらもロボットのプログラミングに挑戦していました。

（子どもは―）

「遠くに飛びすぎたり、近くになりすぎたりして面白かった」

「いろいろ変えたら速いのもあるし、遅いのもあった。考えてやったらできた」

スクールの開校は4月5日で、四国では初めてです。

（情報通信交流館／小西敏子 教育普及リーダー）

「e－とぴあ・かがわでロボッチャを学ぶだけではなく、学校や地域のクラブ活動にも展開できたら」