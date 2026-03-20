ロンドン序盤は円売りが優勢、欧州株堅調に取引開始＝ロンドン為替



ロンドン序盤は、円売りが優勢。この日は欧州株が堅調に取引を開始しており、英欧中銀の今後の利上げ観測を受けた昨日の株安から反発している。ドル円、クロス円がともに買われている。ドル円は高値を158.55付近に更新。ユーロ円は183.43付近、ポンド円は212.78付近に高値を伸ばしている。



ただ、足元ではNY原油先物が再び96ドル台へと上昇しており、ドル買い圧力の面もみられている。ユーロドルは1.1565付近、ポンドドルは1.3410付近などいずれも前日NY終値を下回る水準となっている。



USD/JPY 158.54 EUR/JPY 183.37 EUR/USD 1.1567

外部サイト