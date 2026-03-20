ユーロ圏　１０年債利回り格差　仏６８、伊８３ｂｐ　拡大傾向が継続
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:24時点）（%）
ドイツ　　　　2.966
フランス　　　3.643（+68）
イタリア　　　3.797（+83）
スペイン　　　3.478（+51）
オランダ　　　3.112（+15）
ギリシャ　　　3.796（+83）
ポルトガル　　　3.412（+45）
ベルギー　　　3.544（+58）
オーストリア　3.276（+31）
アイルランド　3.221（+26）
フィンランド　3.259（+29）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）