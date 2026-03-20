ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏６８、伊８３ｂｐ 拡大傾向が継続
ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏６８、伊８３ｂｐ 拡大傾向が継続
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:24時点）（%）
ドイツ 2.966
フランス 3.643（+68）
イタリア 3.797（+83）
スペイン 3.478（+51）
オランダ 3.112（+15）
ギリシャ 3.796（+83）
ポルトガル 3.412（+45）
ベルギー 3.544（+58）
オーストリア 3.276（+31）
アイルランド 3.221（+26）
フィンランド 3.259（+29）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:24時点）（%）
ドイツ 2.966
フランス 3.643（+68）
イタリア 3.797（+83）
スペイン 3.478（+51）
オランダ 3.112（+15）
ギリシャ 3.796（+83）
ポルトガル 3.412（+45）
ベルギー 3.544（+58）
オーストリア 3.276（+31）
アイルランド 3.221（+26）
フィンランド 3.259（+29）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）