小泉進次郎防衛大臣が、日本時間20日に開かれた高市総理と米トランプ大統領の日米首脳会談について、この日午後にあった自民党の神奈川県連大会終了後、記者団の取材に応じた。

【映像】小泉防衛大臣「成功といっていいのではないでしょうか」

日米首脳会談の受け止めについて聞かれた小泉防衛大臣は「高市総理とトランプ大統領の個人的な信頼がいかに強固ということが国内外に届いたのではないか。厳しいイラン情勢で、いかに沈静化に向けていくかという中で、日本が果たせる役割、こういったものも印象付けることができた。成功といっていいのではないでしょうか」と話した。

さらに、防衛大臣として、ミサイルのアメリカとの共同生産を進めることで一致したことを挙げ、「間違いなく日米同盟の強化、地域の抑止力強化、対処力強化につながる」とした。

今後は米ヘグセス国防長官との間で協議していくとしたほか、ホルムズ海峡の航行の安全について「何ができるのか、日本の法律に基づいて考えていく」と話した。（ABEMA NEWS）