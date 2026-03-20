フワちゃん、地上波生放送に復帰 パンチ＆投げキッス キャラは健在「お久しぶりです」
プロレスラーのフワちゃんが、20日放送のTOKYO MX『5時に夢中！』（後5：00）にゲスト出演。活動再開後、初の地上波生放送番組への出演を果たした。
【動画】フワちゃん、活動休止中の“ネットニュースの真相”語る
約1年3ヶ月の休止期間を経て、女子プロレス団体・スターダムでプロレスラーデビューを果たしたフワちゃん。冒頭、YouTuber芸人というテロップで紹介された。「お久しぶりです。プロレスラーになりました。フワちゃんです」と自己紹介した。
その後も、パンチをする仕草や投げキッスをするなど、活動再開前のキャラは健在。「うれしすぎる。ずっとここに来ていたスタジオだから」と喜びを語った。
【動画】フワちゃん、活動休止中の“ネットニュースの真相”語る
約1年3ヶ月の休止期間を経て、女子プロレス団体・スターダムでプロレスラーデビューを果たしたフワちゃん。冒頭、YouTuber芸人というテロップで紹介された。「お久しぶりです。プロレスラーになりました。フワちゃんです」と自己紹介した。
その後も、パンチをする仕草や投げキッスをするなど、活動再開前のキャラは健在。「うれしすぎる。ずっとここに来ていたスタジオだから」と喜びを語った。