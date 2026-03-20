◇大相撲春場所13日目（2026年3月20日 エディオンアリーナ大阪）

日本相撲協会は20日、あす14日目の幕内の取組を発表した。

13日目終了時点で優勝の可能性を残しているのは、12勝1敗で単独首位の関脇・霧島（29＝音羽山部屋）、2差で追う10勝3敗の横綱・豊昇龍（26＝立浪部屋）、西前頭5枚目・琴勝峰（26＝佐渡ケ嶽部屋）の3人。14日目に霧島が勝てば優勝決定。霧島が敗れた場合も、豊昇龍と琴勝峰の両力士がそろって敗れれば霧島の優勝が決まる。

単独首位の霧島は大関・安青錦（21＝安治川部屋）と対戦する。安青錦は現在6勝7敗。敗れれば序ノ口デビューから15場所目で自身初の負け越し、そして来場所のカド番が決まってしまうという崖っぷちの状況で、優勝の懸かった霧島と相対する。両者の対戦は過去4度で霧島の1勝、安青錦の3勝。先場所は霧島が寄り倒しで勝っている。

2差で追う琴勝峰は小結・熱海富士（23＝伊勢ケ浜部屋）と、豊昇龍は大関・琴桜（28＝佐渡ケ嶽部屋）とそれぞれ対戦する。1場所15日制が定着した1949年夏場所以降、13日目終了時2差から逆転優勝の例はないが、わずかな可能性に懸けて残り2日に臨む。