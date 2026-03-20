19日（木）、大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）のヴィクトリーナ姫路が4月2日（木）から「SPRING CAMP2026 ヴィクトリーナアカデミー バレーボール教室」を開校することをクラブ公式サイトで発表した。

春の講習では基礎から応用までバレーボールの動きを習うことができ、コーチ陣には姫路の育成チームであるヴィアーレ兵庫の全選手に加え、特別コーチとして元姫路の荒谷栞さんが参加する。

ヴィアーレ兵庫は兵庫県姫路市で活動するバレーボールチームで、国スポ入賞を目標にしている。主に中学校部活動への指導者派遣、中学校地域移行のクラブ運営のほか、地域創世活動やファンコミュニティの醸成などに力を入れて活動している。

特別コーチの荒谷さんは共栄学園出身で、2017年から2020年までNECレッドロケッツ川崎に、2020年から2025年まで姫路に在籍。その後、ブレス浜松にレンタル移籍し、2024-25シーズンをもって現役を引退した。2018年には日本代表にも選出されている。

申し込みは26日（木）までとなっており、開催は4月2日（木）に兵庫県姫路市のダイセル体育館にて、3日（金）に同会場で、5日（日）に兵庫県宍粟市の山崎スポーツセンターにて行われる。

対象は小学生（新小学1年～6年/未経験OK)と中学生女子（新中学1年～3年）で、小学生はAコース（全学年対象、運動技能アップ、未経験者おすすめ）、Bコース（1～4年生対象、パス＆サーブアップ）、Cコース（5～6年生対象、レシーブ＆アタックアップ）の3コース、中学生はDコース（スキルワンランクアップ）の合計4コースに分かれての講習となる。

A・Bコースは受付が12:15から、開始が12:30～14:30まで。C・Dコースは受付が14:30から、開始が14:45～16:45までとなっている。

定員は先着各コース20名までとなっており、参加費は3,000円（税込）、問い合わせはヴィクトリーナ姫路のアカデミー事業部（TEL：079-287-6522、平日10:00から17:00まで）から可能だ。

クラブ公式サイトに記載されている開催日時ごとのリンクから申し込みができる。