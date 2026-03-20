「新小岩ホルモン平田杯」（２０日、江戸川）

ボートレース江戸川の「新小岩ホルモン平田杯」は２０日、１２Ｒで優勝戦が行われ、３コースから強烈なツケマイを決めた福島勇樹（４６）＝東京・８７期・Ａ１＝が昨年８月の戸田以来、通算４３回目の優勝を飾った。江戸川は１３回目の優出で初優勝を決めた。差した佐藤大介（愛知）が２着に粘り、インで残した中田元泰（香川）が３着。

福島の鮮やか過ぎる江戸川初Ｖだった。スリット同体の３コースから思い切って握ると、人気のイン中田は残すのがやっと。「隊形ですね。抜けていたら差したけど、同体だったので握った。出足を中心にいい足で行けた」と、１Ｍであっさりと決着をつけた。

Ｇ１・１回（０９年・浜名湖ダイヤモンドカップ）を含め４２回の優勝を数えながら、地元の江戸川では優勝がなかった。それというのも、高校時代に競技スキーで右ヒザ前十字靱帯（じんたい）を断裂したため、走るのを控えていたのだ。今シリーズは約４年半ぶりの出場だったが「うれしい。イメージが変わりました」と笑みがこぼれた。

「今年の目標とかはないです。でも、この勝率が残せたらすごいと思う」。今期はここまで７・３０前後のハイアベレージ。過去に勝率７点台は計６期あるが、自己最高は１０年前期の７・２４。更新の可能性は大だ。