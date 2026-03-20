元女子プロレスラーでタレントの北斗晶（58）が、20日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に、長男の佐々木健之介さん（27）と出演。長男の嫁で、後輩の女子プロレスラー凛について語った。

母と同じ女子プロレスラーと結婚したことのついて聞かれた健之介さんは「結婚って愛だけじゃないじゃないですか。お互いの家族と、コミュニケーションとらなきゃいけなかったりとか。やっぱ母と父はすごい厳しい世界で育ってきた人たちなので。自分の好きはもちろんあるんですけど。やっぱり母とうまくいかなかったりしたら、やっぱり家族として絶対うまくいかないと思ったんで。この人だったら大丈夫かなって思って」と語った。

そして健之介さんは「嫁姑問題とかよく聞くので。そこで安心できたので踏み込めたっていうのはありますね」と明かした。するとMCの黒柳徹子（92）が「すごい。どうですか？そのお考えについては」と質問。北斗は「正直、嫁姑という感じは一切ないんです。今でも私のことを嫁は『北斗さん』って呼びますし。パパのことは『健介さん』って呼びますし。やっぱり『お義母さん』とか呼べとも言わないですし。外とかでは私のことは『ボス』って呼ぶくらいなので」と明かした。