Vポイント×SMBC レディス初日

国内女子ゴルフツアー・Vポイント×SMBCレディス初日が20日、千葉・紫CCすみれC（6731ヤード、パー72）で行われた。ツアー2勝で36歳の金田久美子（スタンレー電気）は、3バーディー、1ボギーの70で回って2アンダーで3位につけた。気温10度を下回る寒さで「飛ばない」ことを自覚しながら、アプローチ、パットの感覚が冴えて好発進。18日のプロアマ大会後は、後輩プロと一緒にディズニーシーで楽しんだことも明かした。

好発進できた理由を問われると、金田は「真面目じゃなくなったからかな」と笑って返した。

「一昨日、ディズニーシーに行ったんですよ。森井あやめちゃんと。実は遠征先で遊びに行くのが初めてでした。でも、『真面目なのを止めよう』と思ったんです。これまでは『遠征先に行ったら休まなきゃ、練習しなきゃ』と思って、殻に閉じこもってなきゃみたいなのがあったんですけど、もう、ディズニー行きたすぎて（笑）」

現地には午後5時30分に到着。その前にショット確認の練習、トレーニングを消化したことにも触れ、調整法自体を変えていることを明かした。

「最近はあんまり打ち込むと腰も痛くなっちゃうから、あまり打たずにその分、トレーニングしようと思っています。前はアホみたいにボールばかりを打って、腰痛くなって……という繰り返しです。オフの間も、なんか割と今日大丈夫でしたね。ケアもして、本当に練習量少なくしたら割と大丈夫。オフもいつもの半分ぐらいしか練習してなくて」

金田は「なので、開幕までが若干不安でした」と振り返るも、「その分、ケアもして、針治療も行ったりして。首も…2週間ぐらいのお正月、ゴルフしてなかったんですよ。それで首良くなりました」と実感を込めた。

それでも、3年連続でシード権を落としているゆえに金田は「『これを自分のゴルフだ』と思えるぐらいのスコアで回りたいです。ちょっと調子乗れるぐらいの残り2日も続けたいです」。そして、「まだ上手になれると思ってるからまだ続けてます。悔しさがなくなったり、『あ〜もう無理だな』と思ったら、私は辞めると思う」と言った。

実際にトレーニングの成果で昨年シーズン途中から距離が伸び、ショットの調子も上向きだという。ちなみに、来週のアクサレディスは宮崎開催。金田は既に「リラックスする日」を決めていた。

「（脇元）華ちゃんの家でバーベキューしま〜す」

オンとオフを切り替え、金田が本気で4年ぶりのツアー3勝目を目指す。



（柳田 通斉 / Michinari Yanagida）