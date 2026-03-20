元NHKアナ・中川安奈、美人妹と映画館デート 鎖骨チラ見えショットに反響
フリーアナウンサーの中川安奈が19日にインスタグラムを更新し、妹との“映画館デート”を報告。オフショルダーニット姿に、ファンから反響が寄せられた。
【写真】中川安奈、美人妹と「ウィキッド」を満喫！
中川が投稿したのは妹と映画を楽しむオフショット。複数公開されている写真には、鎖骨があらわになったオフショルダーニットを着た彼女のソロショットや妹との2ショットが収められている。
この投稿にファンからは「綺麗で可愛い」「とっても素敵です」「サービスショット嬉しすぎる」などの声が集まっている。
■中川安奈（なかがわ あんな）
1993年10月22日生まれ。東京都出身。大学卒業後の2016年、NHKにアナウンサーとして入局。秋田放送局、広島放送局を経て2020年に東京アナウンス室へ異動すると、スポーツアナウンサーとして活躍。「2024年パリオリンピック」では閉会式中継の実況を担当した。2025年3月にNHKを退職すると、翌月からフリーアナウンサーとして活動している。
引用：「中川安奈」インスタグラム（＠nakagawa.anna1022）
【写真】中川安奈、美人妹と「ウィキッド」を満喫！
中川が投稿したのは妹と映画を楽しむオフショット。複数公開されている写真には、鎖骨があらわになったオフショルダーニットを着た彼女のソロショットや妹との2ショットが収められている。
この投稿にファンからは「綺麗で可愛い」「とっても素敵です」「サービスショット嬉しすぎる」などの声が集まっている。
1993年10月22日生まれ。東京都出身。大学卒業後の2016年、NHKにアナウンサーとして入局。秋田放送局、広島放送局を経て2020年に東京アナウンス室へ異動すると、スポーツアナウンサーとして活躍。「2024年パリオリンピック」では閉会式中継の実況を担当した。2025年3月にNHKを退職すると、翌月からフリーアナウンサーとして活動している。
引用：「中川安奈」インスタグラム（＠nakagawa.anna1022）