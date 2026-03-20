プロレスラーとして人気団体・スターダムで活動を再開したフワちゃんが２０日、ＴＯＫＹＯ ＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・後５時）に出演。活動再開後初めてとなる地上波に生放送で復帰した。

番組では一連の騒動を含めたフワちゃんの系譜をたどり、２４年８月１１日に芸能活動を休止してから、昨年１２月２９日にプロレスラーとして“再デビュー”という形で「ＳＴＡＲＤＯＭ ＤＲＥＡＭ ＱＵＥＥＮＤＯＭ ２０２５」に出場した映像も紹介した。

今後についてＭＣの垣花正アナウンサーは「５時夢の生出演をきっかけにして、これからいろんなメディアにもどんどん出ていこうと？」と質問。これにフワちゃんは「そうですね。オファーというかお声がけがあればぜひ。プロレスも頑張りつつ」と答えた。

垣花アナが「プロレスのお知らせになるということもありますしね」と返すと、「メディアは自分の得意分野ということで、しっかり頑張っていきたい。プロレスみんなに見てほしいと思うので、告知とかいっぱいさせてください」と呼びかけた。

番組のエンディングでは、視聴者から「垣花さんにプロレスの技をかけてください」のリクエストが紹介された。カツラをつけていることを公表している垣花アナは「髪の毛引っ張らないでね」とお願いしつつ、卍固め（まんじがため）の技をかけられ「うれしい！動けなくなりますね」と、プロレスラー・フワちゃんの技に感動していた。