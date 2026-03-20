Travis Japan、「陰ニモ日向ニモ」初回J盤特典ディスクのティザー映像公開。メイキング＆ダンスに注目
Travis Japanが、ニューシングル「陰ニモ日向ニモ」の初回J盤に封入される特典ディスクのティザー映像を公開した。
公開された映像では、メイキングシーンや、ダンスの魅力を凝縮した「Dance Performance Video」のハイライトが披露されており、パフォーマンスと制作過程の両面から特典映像の見どころをいち早く楽しめる内容となっている。
特典ディスク（約25分）にはミュージックビデオのほか、「Dance Performance Video」とそのメイキング映像を収録。初回J盤のカップリングには「君がいるだけで」が収められる。
また、三方背ケース仕様に加え、初回T盤とは異なる絵柄のステッカーシートとトレーディングカード7枚セットが封入される。
◾️シングル「陰ニモ日向ニモ」
2026年4月15日（水）リリース
▼先行配信「陰ニモ日向ニモ」
https://TravisJapan.lnk.to/kagenimohinatanimo
※テレビ朝日系オシドラサタデー『ぜんぶ、あなたのためだから』挿入歌
○初回T盤（CD＋Blu-ray/CD+DVD）
三方背ケース＋ステッカーシートA＋トレカ7枚セットA
Blu-ray／品番：UPCC-9021価格：1,980円（税込）
DVD／品番：UPCC-9022 価格：1,650円（税込）
＜Disc1（CD）＞
01.陰ニモ日向ニモ
02.Dance With Me 〜Lesson 2〜
＜Disc2（Blu-ray / DVD）＞
・陰ニモ日向ニモ -Video Clip-
・陰ニモ日向ニモ -Behind the scenes-
・TJ Cam ~MV撮影Vlog~
＜グッズ＞
・ステッカーシートA &トレカ7枚セットA
○初回J盤（CD＋Blu-ray/CD+DVD）
三方背ケース＋ステッカーシートB＋トレカ7枚セットB
Blu-ray／品番：UPCC-9023 価格：1,980円（税込）
DVD／品番：UPCC-9024 価格：1,650円（税込）
＜Disc1（CD）＞
01.陰ニモ日向ニモ
02.君がいるだけで
＜Disc2（Blu-ray / DVD）＞
・陰ニモ日向ニモ -Video Clip-
・陰ニモ日向ニモ -Dance Performance Video-
・Dance Performance Video -Behind the scenes-
＜グッズ＞
・ステッカーシートB &トレカ7枚セットB
○通常盤（初回・通常プレス／CD only）
スリーブケース ※初回プレスのみ
CD／品番：UPCC-9025 価格：1,320円（税込）
＜Disc1（CD）＞
01.陰ニモ日向ニモ
02.As We Are
03.On My Road
○FC限定盤（CD＋Blu-ray/CD＋DVD）
三方背ケース＋フォトブック
Blu-ray／品番：PROJ-5919 価格：4,180円（税込）
DVD／品番：PROJ-5920 価格：3,850円（税込）
＜Disc1（CD）＞
01.陰ニモ日向ニモ
＜Disc2（Blu-ray / DVD）＞
・陰ニモ日向ニモ -Video Clip-
・PTJG 〜トラジャ完璧王決定戦！〜
＜グッズ＞
フォトブック
FC限定盤オーダー受付期間：2026年4月1日（水）23:59まで
※ご注文受付期間内でも予定数に達し次第、販売終了となります。
◾️＜Travis Japan Concert Tour 2026 ‘s travelers＞
※全公演SOLD OUT
【神奈川県】横浜アリーナ
2026.01.04（日） 18:00
2026.01.05（月） 18:00
2026.01.06（火） 13:30/18:00
2026.01.07（水） 13:30/18:00
【福井県】サンドーム福井
2026.02.07（土） 12:30/17:00
2026.02.08（日） 13:00
【北海道】北海道立総合体育センター（北海きたえーる）
2026.02.21（土） 13:00/17:30
2026.02.22（日） 13:30
【愛知県】日本ガイシ スポーツプラザ ガイシホール
2026.03.11（水） 13:30/ 18:00
2026.03.12（木） 13:30/18:00
[大阪府] 大阪城ホール
2026.03.27（金） 18:00
2026.03.28（土） 13:00/17:30
【静岡県】エコパアリーナ
2026.04.25（土） 13:00/17:30
2026.04.26（日） 15:00
[福岡県] マリンメッセ福岡A館
2026.05.05（火・祝）18:00
2026.05.06（水・祝）13:00/17:30
[千葉県] ららアリーナ 東京ベイ
2026.05.22（金） 18:00
2026.05.23（土） 13:00/17:30
2026.05.24（日） 13:00/17:30