GLIM SPANKYがニューアルバム『Éclore』（3月25日発売）のリリースを記念し、メンバー参加のStationheadリスニングパーティーを初開催することが決定した。

先日16日にはアルバムリード曲「大天使」を先行配信し、同曲のミュージックビデオも公開したGLIM SPANKY。

今回イベントの場となるStationheadは、世界中から同時にラジオ形式で音楽を聴きながら、チャットで交流ができるアプリだ。第1回は3月21日（土）21時〜で既存曲での展開、第2回は3月25日（水）21時〜でアルバム『Éclore』からの楽曲での展開となる。GLIM SPANKYの楽曲を一緒に聴きながらリアルタイムでチャットに参加して楽しんでほしい。

アルバム『Éclore』には、2025年にデジタルリリースした「BYD SEALION 7」CMタイアップ曲「衝動」、TBS系ドラマストリーム『スクープのたまご』主題歌「カメラ アイロニー」、FODオリジナルドラマ『こないだおばさんって言われたよ』主題歌「春色ベイビーブルー」を含む、全10曲を収録している。初回限定盤のBlu-rayには、全国7都市ワンマンツアー＜All the Greatest Dudes Tour 2025 “Another One”＞から、2025年6月27日の大阪府・味園ユニバース閉店前ラストとなったワンマンライブ映像を全曲収録。

そして、ニューアルバム『Éclore』のリリースを記念し、全国ワンマンツアー＜Éclore Tour 2026＞の開催も決定している。2026年6月から2026年8月にかけて全国16都市をまわり、東京・LINE CUBE SHIBUYAにて最終公演を迎える。

■Stationheadリスニングパーティー概要 第1回：2026年3月21日(土)21:00〜

第2回：2026年3月25日(水)21:20〜 【参加方法】

※ご参加には「Stationhead」アプリのダウンロードが必要です。

※アプリはApple Music有料会員 および Spotify Premium会員の方限定となります。 〈Stationheadダウンロードはこちら〉

▼App Store

https://apps.apple.com/jp/app/stationhead/id1076117681 ▼Googe Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.stationhead.app&hl=ja&gl=JP&pli=1 〈イベント参加の際はこちらのURLをタップ〉

umsicjapan Stationhead

https://share.stationhead.com/k6hpblcjr00r 推奨環境

ブラウザ・OSバージョンに指定がございますので、必ず下記リンクに記載の環境・端末よりアクセスしてください。

特にAndroid端末はメーカーによって端末の仕様が大きく異なります。下記の条件を満たしていても正しく挙動しない場合は、端末固有の設定が必要となる場合がございますので、ご契約中の通信会社へお問合せ下さい。 注意事項

・原則として以下次の各種事項を禁止しております：配信音声の商用利用（聴衆から料金を受領して配信ライブ映像を流すこと等）、スマートフォン、パソコンなどによる配信画面の録画、録音や動画サイトなどへの無断転載・データ共有。

・ユニバーサル ミュージックに所属するアーティストが主催するリスニングパーティにおいては、投げ銭（Tip）機能は使用できかねます。ご了承ください。

・海外アプリのため、英語表記のみとなります。 〈Stationheadの使い方ガイド〉

https://www.universal-music.co.jp/other/umjstationhead/

◾️先行配信「大天使」

2026年3月16日（月）リリース

配信：https://glimspanky.lnk.to/eclorePR

■アルバム『Éclore』（読み：エクロール）

2026年3月25日（水）発売

予約リンク：https://glimspanky.lnk.to/eclorePR 通常盤 ◆先行配信「春色ベイビーブルー」

2月25日（水）先行デジタルリリース

配信：https://glimspanky.lnk.to/eclorePR

歌詞：https://www.uta-net.com/song/388076/

※FODオリジナルドラマ『こないだおばさんって言われたよ』主題歌 ○初回限定盤（CD＋Blu-ray）

TYCT-69382 8,250円（税込）

・CD収録内容：全10曲

・Blu-ray収録内容：2025年6月27日＜All the Greatest Dudes Tour 2025＞味園ユニバース閉店前ラストワンマンライブ映像全曲収録

・デジパック仕様

・ブックレット32P ○通常盤（CD）

TYCT-60261 3,630円（税込）

・CD収録内容：全10曲

・ブックレット24P ▼CD収録内容 収録内容は全形態共通

第六感

大天使

春色ベイビーブルー ※FODオリジナルドラマ『こないだおばさんって言われたよ』主題歌

あたらしい物語

麗らかな国

衝動 ※「BYD SEALION 7」CMタイアップ曲

わたしはあなた

FLY HIGH

カメラ アイロニー ※TBS系ドラマストリーム『スクープのたまご』主題歌

エクロール ▼Blu-ray収録内容 ※初回限定盤

＜All the Greatest Dudes Tour 2025＞6年27日 大阪・味園ユニバース

・衝動

・TV Show

・不幸アレ

・BIZARRE CARNIVAL

・The Flowers

・THE WALL

・愛が満ちるまで

・吹き抜く風のように

・怒りをくれよ

・ラストシーン

・HEY MY GIRL FRIEND!!

・話をしよう

・闇に目を凝らせば

・ストーリーの先に

・Hallucination

・The Goldmine

・Fighter

・赤い轍

・Circle Of Time

encore

・大人になったら

・リアル鬼ごっこ ＜全形態共通CD封入特典＞

「Éclore」の初回限定盤、通常盤（初回プレス分のみ）にスペシャル企画の「応募QRコード付きフォトカード」を封入 ＜スペシャル企画＞

3月25日発売ニューアルバム「Éclore」をご購入いただいたお客様を対象に特別な企画が決定いたしました。必ず事前に応募方法、注意事項をご確認の上お申し込みください。皆様のご応募お待ちしております！

※本企画は、参加ご希望の会場のライブチケットが必要です。チケットをお持ちでないお客様の参加はできませんのでご注意ください。 ・企画概要

「Éclore」応募スペシャル企画

「Éclore Tour 2026」チケットCD先行予約

詳細：https://www.universal-music.co.jp/glim-spanky/news/2026-02-06/ ＜店舗別CD購入特典＞

・UNIVERSAL MUSIC STORE：缶バッジ

・TOWER RECORDS：キーホルダー

・Amazon.co.jp：アクリルコースター

・楽天ブックス：スマホサイズステッカー

・その他一般店：ポストカード

詳細：https://www.universal-music.co.jp/glim-spanky/ ※一部お取扱いのない店舗・インターネット販売サイトもございます。詳しくはご購入ご希望の店舗へお問い合わせ下さい。

※一部インターネット販売サイトでは特典付き商品のカートがございます。特典をご要望のお客様は詳細をご確認の上、特典付き商品をお買い求め下さい。

※購入特典は先着の特典です。なくなり次第終了となりますので、特典をご希望の方はぜひお早めにご予約ください。

※CDいずれか1枚購入につき1つ特典を差し上げます。

※オリジナル特典対象店舗ではその他一般店特典は対象外となります。

◾️＜Éclore Tour 2026＞ 2026年

6月14日（日）横浜ベイホール

6月19日（金）神戸チキンジョージ

6月21日（日）岡山YEBISU YA PRO

7月03日（金）札幌PENNY LANE24

7月05日（日）仙台GIGS ＜全席指定＞

7月10日（金）福岡DRUM LOGOS

7月11日（土）熊本B.9 V1

7月18日（土）郡山HIP SHOT JAPAN

7月20日（月・祝）長野市芸術館 メインホール ＜全席指定＞

7月31日（金）新潟LOTS

8月02日（日）金沢EIGHT HALL

8月09日（日）広島CLUB QUATTRO

8月11日（火・祝）高松DIME

8月14日（金）名古屋市公会堂 大ホール ＜全席指定＞

8月20日（木）NHK大阪ホール ＜全席指定＞

8月27日（木）LINE CUBE SHIBUYA ＜全席指定＞ 詳細：https://www.glimspanky.com/