NCT・JAEMIN（ジェミン）、日本バラエティーでも“絶好調” “トーククイーン”らに日本語で“さすがの返し”「絶対に嘘」「言い訳ですよ」
韓国の多国籍ボーイズグループ・NCT／NCT DREAMのJENO（ジェノ）とJAEMIN（ジェミン）が、19日放送のフジテレビ系トークバラエティー『トークィーンズ』（毎週木曜 後11：00）に出演。美肌の秘けつを明かした。
【全身ショット】かっこよすぎ…両手を広げてデニムコーデを披露したJAEMIN
「超人気スターに会いに韓国に来ちゃったスペシャル」と題した今回は、NCT／NCT DREAMのJENO（ジェノ）とJAEMIN（ジェミン）が登場。韓国スターのオブジェが立ち並ぶ“K-Star ROAD”で合流した。
同番組について「東方神起先輩やYUTAさんが出た回を見ました」というJAEMINに対し、アンミカが「日本で一番、ゲストがしゃべりやすい番組」だと説明すると、日本語が得意なJAEMINは「絶対に嘘だと思います」と即座に返し、笑いを誘っていた。
そして、JENOとJAEMINがおすすめするランチスポット「ヨンチョンヨンファ」に向かう。取材時間15分という中、指原莉乃、森香澄、アンミカは、美容法を質問した。JAEMINは「ナイトクリームは絶対使っています。セラム（美容液）、トナー（化粧水）、ユサンギョンクリーム（乳酸菌クリーム）」と紹介。指原は「すぐ買わないと！」と前のめりだった。
さらに、アンミカは運動について質問。週に3、4回、仕事の前後や合間にトレーニングをしているとJENOが明かすと、指原らは「時間はつくるもの」と感心。JAEMINは「（時間がないというのは）言い訳ですよ。自分自身に負けないでください」と、流暢な日本語で叱咤激励した。
【全身ショット】かっこよすぎ…両手を広げてデニムコーデを披露したJAEMIN
「超人気スターに会いに韓国に来ちゃったスペシャル」と題した今回は、NCT／NCT DREAMのJENO（ジェノ）とJAEMIN（ジェミン）が登場。韓国スターのオブジェが立ち並ぶ“K-Star ROAD”で合流した。
そして、JENOとJAEMINがおすすめするランチスポット「ヨンチョンヨンファ」に向かう。取材時間15分という中、指原莉乃、森香澄、アンミカは、美容法を質問した。JAEMINは「ナイトクリームは絶対使っています。セラム（美容液）、トナー（化粧水）、ユサンギョンクリーム（乳酸菌クリーム）」と紹介。指原は「すぐ買わないと！」と前のめりだった。
さらに、アンミカは運動について質問。週に3、4回、仕事の前後や合間にトレーニングをしているとJENOが明かすと、指原らは「時間はつくるもの」と感心。JAEMINは「（時間がないというのは）言い訳ですよ。自分自身に負けないでください」と、流暢な日本語で叱咤激励した。