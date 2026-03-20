プロレスラーとして活動を再開したフワちゃんが20日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）にゲストとして生出演し、芸能活動のギャラについて語った。

ユーチューバーやタレントとして人気を博したフワちゃんだったが、一昨年8月にやす子への不適切なSNS投稿を理由に、活動を自粛した。昨年12月にプロレスラーとして再起。スターダムのリングに立ち続けている。テレビの生放送番組に出るのは、今回が騒動後、初めてだった。

番組では、フワちゃんの半生を大きなボードを使って振り返った。若手時代に一度、“お偉いさん”への態度を理由に、所属事務所を解雇された経験を持つ。自粛前から事務所に所属せず、フリーで活動。「フリーで、“私”でやってます」と明かした。

金曜MCのミッツ・マングローブは「あの時はテレビの救世主だった」と、フワちゃんの大ブレーク期を回顧。一方で、「相当、がっぽり持っていったでしょ？」と、ギャラにまつわる質問をぶつけた。

フワちゃんは「そんなことない。言い値！言い値だから安い！言い値でやってた」と、笑って返答。ギャラ単価については、主導権はなかったことを明かした。

それでもミッツは、「あれ（高額ギャラ）で傾いた局とかもあるんじゃないですか？」と、意地悪なツッコミ。フワちゃんは「やめてくださいよ！大したことないですよ、ホントにホントに。今はカツカツ貧乏でございますから。いろいろやってしまいましたから」と反省していた。