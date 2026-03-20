早くも2027年のランドセル商戦が本格化！ことしは、どんなランドセルが人気なんでしょうか？

【写真を見る】2027年の“ランドセル商戦”スタート! 7月頃にはオーダー締め切るブランドも… トレンド調査

（平野菫記者）

「こちらの百貨店では、きょうからランドセルフェアが行われていて、色とりどりのランドセルがずらりと並んでいます。売り場には多くの家族連れが訪れています」

ジェイアール名古屋タカシマヤでは、来年4月に入学予定の子どもたちを対象にしたランドセルの受注会がスタート！

平均価格は約8万円。約300種類のランドセルが並んでいます。

（母親）「選択肢が多すぎて迷う」

（子ども）「かっこいい」



（父親）

「自分の時は“ライン”などなく、普通の黒だったので、選ぶのが楽しそう」



（祖母）

「一緒に行こうと誘われていた。気に入ってくれたので大事に使ってもらえたら」

「花柄」や「乗り物」のデザインも

薄紫など淡いカラーが人気な一方で、黒地に花柄のデザインも。新幹線など乗り物をイメージしたランドセルも並び、選択肢がより一層、広がっています。



（母親）

「いろいろなカタログを取り寄せたが『電車がいい』と言っていた。6年間電車好きかな、大丈夫かなというのはあったが、本人が気に入ったものがいいなと思うので」

（ランドセル売り場 責任者 矢野哲広さん）

「子どもの声を反映できるような品揃えを意識して展開している」

始まったばかりのランドセル商戦ですが、早くも7月ごろからはオーダーを締め切るモデルも出てくるということです。