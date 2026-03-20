「日本のスターが落胆」28歳MFの日本代表落選に対戦国メディアも“戸惑い”「姿はどこにも見当たらない」
３月19日に発表された、スコットランド戦＆イングランド戦で向けた日本代表メンバーの中に、セルティックのMF旗手怜央の名前はなかった。
この28歳MFがプレーするスコットランドのグラスゴーで同国代表との試合が組まれていたが、１年ぶりの招集は叶わず。北中米ワールドカップのメンバー入りは極めて難しくなった。
スコットランドのメディアもこの落選に注目。専門サイト『CELTS ARE HERE』は「セルティックのスター選手、日本代表から外され落胆」と見出しを打ち、次のように報じた。
「セルティックのある選手は、日本代表の最新メンバー発表を受けて失望感を抱いている」
同メディアは「（セルティックの同僚である）前田大然は代表入りを果たし、26キャップにさらに出場機会を加える見込みだ。セルティックのユニホームを着てハムデン・パークで数々の活躍を見せてきた前田にとって、ここは馴染み深いスタジアムとなる。だが、旗手の姿はどこにも見当たらない」と綴り、こう続けた。
「このMFは、森保監督によって再び代表から外された。日本代表での最後の出場は昨年３月まで遡る。ワールドカップまであと数か月となり、状況はより明確になってきているが、旗手は代表入りを逃している。つい最近まで彼が築き上げてきた地位を考えると、それは痛手となるだろう」
今シーズンは不振に喘いできたものの、ここにきて本領を発揮し始めた。ただ、少し遅かったか。記事は「ここ数週間で、彼の復調の兆しが見え始めている。アイブロックスでの彼のパフォーマンスは、緊迫した状況やハイテンポな展開の中でセルティックが頼りにする選手としての姿をより多く示していた。これは始まりに過ぎないが、森保監督の状況を一夜にして変えることはできないだろう」と指摘している。
スコットランド戦のピッチに立てなかったのは、本人が一番悔しいだろう。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「クソ中国人」久保同僚の20歳日本人がスペイン人DFから受けた人種差別に中国が憤慨「恥知らず」「本当にひどい」
この28歳MFがプレーするスコットランドのグラスゴーで同国代表との試合が組まれていたが、１年ぶりの招集は叶わず。北中米ワールドカップのメンバー入りは極めて難しくなった。
スコットランドのメディアもこの落選に注目。専門サイト『CELTS ARE HERE』は「セルティックのスター選手、日本代表から外され落胆」と見出しを打ち、次のように報じた。
同メディアは「（セルティックの同僚である）前田大然は代表入りを果たし、26キャップにさらに出場機会を加える見込みだ。セルティックのユニホームを着てハムデン・パークで数々の活躍を見せてきた前田にとって、ここは馴染み深いスタジアムとなる。だが、旗手の姿はどこにも見当たらない」と綴り、こう続けた。
「このMFは、森保監督によって再び代表から外された。日本代表での最後の出場は昨年３月まで遡る。ワールドカップまであと数か月となり、状況はより明確になってきているが、旗手は代表入りを逃している。つい最近まで彼が築き上げてきた地位を考えると、それは痛手となるだろう」
今シーズンは不振に喘いできたものの、ここにきて本領を発揮し始めた。ただ、少し遅かったか。記事は「ここ数週間で、彼の復調の兆しが見え始めている。アイブロックスでの彼のパフォーマンスは、緊迫した状況やハイテンポな展開の中でセルティックが頼りにする選手としての姿をより多く示していた。これは始まりに過ぎないが、森保監督の状況を一夜にして変えることはできないだろう」と指摘している。
スコットランド戦のピッチに立てなかったのは、本人が一番悔しいだろう。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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