「なんじゃ？」まさかのアクシデントで無念の失点。今季初先発の22歳守護神に「悔しいよね」「気にしなくていい」の励ましも

「なんじゃ？」まさかのアクシデントで無念の失点。今季初先発の22歳守護神に「悔しいよね」「気にしなくていい」の励ましも