「なんじゃ？」まさかのアクシデントで無念の失点。今季初先発の22歳守護神に「悔しいよね」「気にしなくていい」の励ましも
痛恨の失点だった。
カターレ富山は３月20日、J２・J３百年構想リーグ地域リーグラウンド（WEST-A）第７節で、アルビレックス新潟と敵地で対戦した。
３点リードで迎えた66分、自陣左サイドからGKにバックパス。これを処理しようとした平尾駿輝だが、足を滑らせてしまう。転がるボールを必死に止めようとしたが、相手FWに先に蹴り込まれ、ゴールを割られた。
今季は６節までベンチ入りも出番はなく、この新潟戦で初先発を果たした22歳守護神は、失点後に悔しい表情を浮かべる。SNS上では以下のような声があがった。
「なんじゃ？」
「プレッシャー大きかったよね」
「あの失点の仕方は悔しいよね」
「誰でもスリッピーなとこで滑ることはある」
「スリップはミスというよりアクシデントだし」
「気にしなくていい」
「バックパスは決して枠内に入れてはいけない」
「ナイスセーブたくさんあった！」
「なんとか勝利できたのは本当に嬉しい」
その後、富山は２点目を献上も、最後までリードを守り抜き、３−２で競り勝つ。平尾は無念の２失点も試合を通じて好守もあり、勝利に貢献するパフォーマンスでもあった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】バックパスを受けようとしたが...まさかのアクシデントで無念の失点
カターレ富山は３月20日、J２・J３百年構想リーグ地域リーグラウンド（WEST-A）第７節で、アルビレックス新潟と敵地で対戦した。
３点リードで迎えた66分、自陣左サイドからGKにバックパス。これを処理しようとした平尾駿輝だが、足を滑らせてしまう。転がるボールを必死に止めようとしたが、相手FWに先に蹴り込まれ、ゴールを割られた。
今季は６節までベンチ入りも出番はなく、この新潟戦で初先発を果たした22歳守護神は、失点後に悔しい表情を浮かべる。SNS上では以下のような声があがった。
「なんじゃ？」
「プレッシャー大きかったよね」
「あの失点の仕方は悔しいよね」
「誰でもスリッピーなとこで滑ることはある」
「スリップはミスというよりアクシデントだし」
「気にしなくていい」
「バックパスは決して枠内に入れてはいけない」
「ナイスセーブたくさんあった！」
「なんとか勝利できたのは本当に嬉しい」
その後、富山は２点目を献上も、最後までリードを守り抜き、３−２で競り勝つ。平尾は無念の２失点も試合を通じて好守もあり、勝利に貢献するパフォーマンスでもあった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】バックパスを受けようとしたが...まさかのアクシデントで無念の失点