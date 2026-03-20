作家金原ひとみさん（42）、音楽クリエーター、ヒャダイン（45）が20日、都内で、新MCを務めるテレビ東京系経済トーク番組「カンブリア宮殿」（木曜午後11時6分）の会見に出席した。

金原さんは事前の台本作りから参加し、ヒャダインが進行を担うという。

資料を読んでフィードバックし、打ち合わせをするという金原さんは「昨日もテレ東に。密な関係を築くようになってしまいました」とし「仕事量が思ったより多かった。打ち合わせの多さ」が想定外だったと話した。ヒャダインは「鋭い質問をしてくださって助かっています」。

これまで3回分の収録を終えたという。金原さんは「相手の方によってものすごく空気が変わると実感しました」、ヒャダインは「トップランナーで走り続けている人たちは柔軟でさわやかで、こちらまでエネルギーをいただく。ひたすら楽しいの一言です」と話した。

今後、話を聞いてみたい人物を聞かれると、金原さんは女性経営者を挙げ、ヒャダインは「いっそ、外国の方に。ビル・ゲイツさんとか」と希望した。

同番組は、20年間にわたり作家村上龍さん、女優小池栄子のコンビで放送されてきた。リニューアルスタートは4月2日。